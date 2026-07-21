Продавец из Екатеринбурга осуществит мечту после победы в лотерее

Екатеринбурженка планирует потратить приз на помощь животным и путешествие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Екатеринбурга Мария Полуботько выиграла в лотерею крупную сумму – 700 тысяч рублей. Свой суперприз она потратит на помощь животным, а также осуществит давнюю мечту. Об этом сообщает пресс-служба распространителя лотереи.

- Я участвую в лотереях около семи лет. После подаренного на день рождения билета стала чаще испытывать удачу, - говорит екатеринбурженка. - На этот тираж я приобрела два билета. Один из них наконец-то «выстрелил».

Женщина рассказала, что давно мечтала отправиться в путешествие на Мальдивы. Теперь, благодаря выигрышу она сможет побывать на островах.

Свердловчанка работает кассиром в продуктовом магазине. В свободное время женщина делает добрые дела и охотно помогает бездомным животным.