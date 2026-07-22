В Свердловской области вырос спрос на льготную ипотеку

Уральцы стали активнее брать льготную ипотеку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчане стали чаще брать льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился на 74% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет 9, 98 миллиарда рублей. При этом средний размер кредита составил 5,44 миллиона рублей.

По данным аналитиков, средний срок кредитования – 331 месяц (27,5 лет). В первом полугодии свердловчане оформили 8,33 тысячи льготных ипотечных займов. Общая сумма которых достигает 44,24 миллиарда рублей.

Напомним, что Свердловская область вошла в общероссийский список по развитию ипотеки. Регион занял 13-ю строчку. Средний размер займа в области 3,82 миллиарда рублей.