Свердловская область вошла в список регионов по развитию ипотеки

Уральцы стали чаще брать ипотеку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область заняла 13-е место в российском рейтинге по ипотечным кредитам. В регионе средний размер такого займа составил 3,82 миллиарда рублей. Рейтинг приводит РИА Новости.

За последние двенадцать месяцев по состоянию на июнь текущего года на тысячу жителей региона оформлено 19,4 ипотечных кредита. Это на 47,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом доля просрочки по ипотеке по состоянию на 1 июня текущего года в Свердловской области составляет 0,93%.

Наиболее крупные ипотечные кредиты в Москве. Так средний объем одного ипотечного кредита здесь составляет 7, 72 миллиона рублей. В сравнении с прошлым годом объем увеличился на 6%. Жители Московской области берут ипотечные кредиты на 5,89 миллиона рублей. В Калмыкии – 5,87 миллиона рублей. Санкт – Петербурге этот показатель составил 5, 41 миллиона рублей.