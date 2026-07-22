Свердловскую область на два дня накроет смог

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Жителей Свердловской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях. В связи с тем, что вредные примеси не смогут рассеиваться в воздухе, в регионе образуется смог. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
- С 20:00 22 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - пояснили синоптики.
Отмена предупреждения ожидается в 20:00 24 июля.
Напомним, что в начале текущей недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который со вторника пришел в регион. Согласно прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохранится вплоть до конца месяца.