Текущая неделя в Свердловской области будет жаркой и сухой

В Екатеринбурге потеплеет до +30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на смену сильным ливням идет жаркая и сухая погода. Сегодня, в понедельник 20 июля, в регионе пройдут последние дожди. Со вторника погода сменится из-за антициклона.

- Неделя в Свердловской области прогнозируется теплой и преимущественно сухой. Со вторника погоду начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся, средние суточные температуры будут превышать норму на 2-5 градусов, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, отсутствие осадков и жаркая погода могут сохраниться до конца месяца.

Так, во вторник температура в Екатеринбурге составит +28 градусов. Затем она будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет +30 градусов днем. Ночью столбики термометров будут показывать +17 градусов на протяжении всей недели. Погода ожидается облачной, без осадков.