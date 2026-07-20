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НовостиОбщество20 июля 2026 4:09

Текущая неделя в Свердловской области будет жаркой и сухой

Синоптики пообещали свердловчанам неделю без дождей
Никита ПРИХОДЬКО
В Екатеринбурге потеплеет до +30 градусов

В Екатеринбурге потеплеет до +30 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на смену сильным ливням идет жаркая и сухая погода. Сегодня, в понедельник 20 июля, в регионе пройдут последние дожди. Со вторника погода сменится из-за антициклона.

- Неделя в Свердловской области прогнозируется теплой и преимущественно сухой. Со вторника погоду начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся, средние суточные температуры будут превышать норму на 2-5 градусов, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, отсутствие осадков и жаркая погода могут сохраниться до конца месяца.

Так, во вторник температура в Екатеринбурге составит +28 градусов. Затем она будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет +30 градусов днем. Ночью столбики термометров будут показывать +17 градусов на протяжении всей недели. Погода ожидается облачной, без осадков.