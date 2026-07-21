С начала сезона в водоемах Свердловской области утонули 20 человек

В Свердловской области с начала купального сезона на водоемах погибли 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
- С начала периода в Свердловской области произошло 22 инцидента. В которых погибли 20 человек. В связи с этим сотрудники ведомства усиливают контроль за безопасностью на воде, - рассказали в региональном МЧС.
Так, в регионе на постоянной основе проводят профилактические беседы. Уральцам раздают памятки.
В зонах отдыха сотрудники ведомства проводят проверки. Они оценивают, в каком состоянии находится прибрежная территория. Отслеживают, имеются ли предупреждающие таблички.
Спасательные службы регулярно проводят беседы с семьями с детьми, а также любителями рыбалки и активного отдыха.
Напомним, что под Нижним Тагилом накануне спасли двух сапбордисток. Девушек отнесло к мысу и самостоятельно добраться до берега они не смогли. Их увезли с водоема на лодке вместе с инвентарем.