На Урале спасли двух сапбордисток, которых унесло ветром

Девушек благополучно эвакуировали. Фото: скриншот видео

На Черноисточинском пруду спасли двух девушек, которые катались на надувной доске. Их сапборд унесло ветром к мысу. Тогда стало понятно, что им требуется помощь. Самостоятельно добраться до берега они не смогли из-за усилившегося ветра.

- Спасатели выехали на место происшествия. В это время отец одной из них взял лодку в аренду. Мужчина попытался самостоятельно спасти девушек. Однако из-за сильного ветра уралец и сам оказался в опасности, - рассказали в МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

На моторной лодке спасатели быстро примчали к девушкам. Их эвакуировали в месте с сапбордом. Также на берег доставили отца одной из девушек. Уточняется, что медпомощь никому из них не потребовалась.