В Каменске-Уральском из-за дождей затопило ИВС

Ситуация находится на контроле начальника местной полиции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском затопило изолятор временного содержания. Причиной стали проливные дожди, обрушившиеся на город 18 июля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- Когда вода стала просачиваться в подвал служебного помещения, в котором содержались 11 человек спецконтингента, их всех временно перевели в установленном порядке в иные спецпомещения. Документация не пострадала, - рассказал полковник Горелых.

Отмечается, что сейчас ситуация находится на личном контроле начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» подполковника Ивана Каркавина.

- Стихия не выбирает, кому настроение испортить, а кому нет. Перед ней все равны: и люди, и службы, и ведомства, - подчеркнул Валерий Горелых.

Напомним, что ИВС стал не первым объектом, который затопило в Каменске-Уральском. Ранее от проливных дождей пострадал местный перинатальный центр.