Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Уральские авиалинии» уволили пилота, пришедшего на рейс пьяным. Инцидент произошел в феврале 2026 года, второй пилот должен был работать на рейсе Москва – Краснодар. Однако при прохождении контроля в аэропорту был остановлен.
К самолету мужчину не допустили, после чего он лишился работы.
–Это случилось в феврале 2026 года. Его немедленно уволили из авиакомпании, – сообщили в пресс-службе перевозчика.
Напомним, что «Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум.
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