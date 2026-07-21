Инцидент произошел в феврале 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Уральские авиалинии» уволили пилота, пришедшего на рейс пьяным. Инцидент произошел в феврале 2026 года, второй пилот должен был работать на рейсе Москва – Краснодар. Однако при прохождении контроля в аэропорту был остановлен.

К самолету мужчину не допустили, после чего он лишился работы.

–Это случилось в феврале 2026 года. Его немедленно уволили из авиакомпании, – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, что «Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru