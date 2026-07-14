Прямые рейсы до Сухума запустили с июля 2026 года Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Абхазия или «Страна души», как с любовью называют ее местные жители, - одно из самых доступных зарубежных направлений: нет языкового барьера, не нужна виза, а расплачиваться везде можно рублями. Но долгие годы добраться сюда можно было только на поезде, автомобиле или транзитом через аэропорт Сочи.

В 2025 году, почти после 30-летнего перерыва, в Сухуме вновь открылся аэропорт имени Владислава Ардзинбы. Летом 2026 года география полетов расширилась. С 1 июля прямые рейсы в Сухум появились и из Екатеринбурга - их выполняют «Уральские авиалинии».

Корреспондент «Комсомолки» решила воспользоваться такой возможностью и рванула в мини-отпуск на четыре дня.

Абхазия встретила меня ясной погодой Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ТРИ ЧАСА, И МЫ НА МОРЕ

В Абхазии я была в детстве. Тогда мы с мамой ехали сюда поездом почти трое суток. В памяти остались стук колес, запах заваренной вермишели и ощущение, что море находится где-то очень далеко… Сейчас время в пути на самолете из Екатеринбурга занимает 3 часа 40 минут. Билеты в среднем стоят 16 тысяч рублей в одну сторону. Но можно найти и за 11 тысяч, например, в сентябре.

Аэропорт Сухума Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Новый аэропорт Сухума произвел приятное впечатление: просторное современное здание, кругом чистота.Сотрудник на паспортном контроле оказался довольно приветливым:

- Ого, вы журналист? Вам надо написать материал о гостеприимстве абхазов, - посоветовал он.

Дорога из аэропорта до гостиницы была недолгой. Первое на что обратила внимание – это коровы: одни лениво разлеглись вдоль обочины, другие уверенно вышагнули на проезжую часть.

- Они здесь чувствуют себя главными, - рассказывает наш водитель, объезжая животных. - Если в деревне собьешь корову, платить придется и за животное, и за ремонт машины. А вот в городе ответственность уже несет хозяин коровы. Но такое случается редко. Мы дороги знаем хорошо!

Коровы чувствуют себя как хозяева в городе Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ЭХО ВОЙНЫ

От нашей гостиницы доо моря - рукой подать, но долго лежать на пляже не хотелось. В Сухуме проходил День города, столице исполнялось 2510 лет. До центра города на такси добрались за 15 минут. У местных жителей для этого есть специальное приложение под названием «Garuda».

Отличие Абхазии от других курортов сразу чувствуется. Море, пальмы здесь, как и везде. Но за густыми зарослями дикого винограда скрываются бывшие санатории, гостиницы, больницы, дворцы культуры. Во многих зданиях уже властвует природа, густо покрыв зеленью стены, колонны и окна.

В Абхазии много живописных мест Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Эхо войны, - вздыхает наш гид Аяз. - Если присмотреться, на фасадах до сих пор можно увидеть следы от снарядов. В 1992-1993 году был грузино-абхазский конфликт, ущерб от которого составил около 11 миллиардов долларов. Для нас, как для небольшой страны, где всего восемь городов, это огромные потери.

Некоторые страны Европы до сих пор не признают независимость Абхазии, считая, что республика - это часть Грузии. Из-за этого многие факты про Страну души не включены в книгу рекордов Гиннесса. Например, в Гагринском районе республики находится самая короткая река в мире - Репруа. Ее длина составляет всего 18 метров.

5 июля Сухум праздновал День города Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ГОСТЕПРИИМСТВО СО ВКУСОМ СУЛУГУНИ

День города праздновали на набережной Махаджиров – одно из самых любимых мест, как у местных жителей, так и у туристов. Здесь можно неспешно прогуляться вдоль Черного моря, осматривая местные достопримечательности: Морской вокзал, Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба, Сухумский ботанический сад.

Памятник Махаджирам, которым пришлось покинуть Абхазию Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Душу Абхазии лучше всего понимаешь по государственному флагу, - рассказывает нам во время прогулки гид. - Открытая ладонь означает мир и гостеприимство. А зеленые и белые полосы напоминают о двух религиях, которые веками мирно сосуществуют на этой земле, исламе и христианстве.

Открытая ладонь на флаге - символ гостеприимства Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Набережная Махаджиров плавно переходит в набережную Диоскуров. Еще совсем недавно многие ее участки выглядели уставшими. Ремонта здесь не было с середины прошлого века. Реконструкция завершилась лишь весной 2026 года.

- Сходите в «Брехаловку», - это легендарная кофейня, которую знает каждый сухумец. Там можно попробовать кофе, сваренный на песке, - советует нам Аяз.

Набережную Диоскуров совсем недавно отремантировали Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Местные шутят, что в кофейне можно встретить даже президента, и именно там решаются все государственные дела. Кстати, чашечку бодрящего американо можно купить всего за 100 рублей.

Из кофейни идем прямиком на Центральный рынок Сухума – еще одно знаковое место столицы. Чего тут только нет: специи, мед с горных пасек, домашние сыры, сезонные фрукты, домашнее вино… И рыночное ценообразование, например, на входе чурчхела будет стоить 250 рублей, а в глубине рынка - 100.

- Хорошая моя, давай угощу, - смеется продавщица сыра, отрезая кусочек сулугуни. - Пока весь рынок обойдешь, уже пообедаешь. А плохо станет - выпей колы. После дороги, после моря, после еды - помогает почти от всего.

Сухумский центральный рынок Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Проверять народный рецепт мне, к счастью, не пришлось. Антисанитария, которую так боятся многие туристы, меня не коснулась.

Один из обитателей рынка Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Во второй день мой путь лежал на восток республики - в село Кутол, где возрождают абхазские чайные плантации. Пока ехали, любовались пейзажами удивительной красоты: сады сменяли небольшие деревни, ущелья и горные реки...

К туристам обязательно прибьется бродячее животное Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Чай в Абхазии выращивают почти два века. Первые плантации появились еще в 1842 году, а к советскому времени республика стала одним из крупнейших производителей чая. До начала девяностых годов чайные кусты занимали более 15 тысяч гектаров. Правда, раньше абхазский чай чаще продавался под грузинской маркой. После распада Советского Союза и войны большинство плантаций забросили.

А вот так я собирала чай Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Сейчас чайная история Абхазии получает вторую жизнь.В селе Кутол работает небольшое семейное предприятие. Несколько лет назад они арендовали заброшенные государственные плантации. Первый урожай собрали в 2023 году.

- Главное правило сбора урожая: одна почка и два листочка. Это самый качественный чай. Если листьев больше, напиток получится крепче, но уже не такой полезный, - рассказывает дочь владельца предприятия Сария.

Чайные листья, которые собрали на плантации Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Как же не попробовать. Надеваем соломенные шляпы, берем плетеные корзинки и отправляемся собирать чай. Но после шумного города, я словно попала не на плантацию, а на медитацию. Вокруг тишина, горы, легкий ветер и бесконечные зеленые ряды кустов. Время как будто замерло.

Так чай высушивается Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Государство помогает нам восстанавливать плантации, потому что для Абхазии это часть истории. Но технику мы не используем. Она собирает слишком много лишнего. Хороший чай любит человеческие руки. Не случайно раньше его собирали женщины и мальчики. Считалось, что у мужчин ладони слишком грубые для молодых листьев.

Цена такой экскурсии и дегустации чая - 1500 рублей с человека. О визите нужно заранее договариваться с хозяевами.

А после сбора урожая - чайная церемония Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ГОРОД-ПРИЗРАК

Следующая наша остановка – город-призрак Акармара. Когда-то это был процветающий шахтерский городок, построенный для работников угольной промышленности.

Город пережил блокаду во время грузино-абхазского конфликта Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Здесь работали восемь шахт, горно-обогатительный комбинат, собственная ГРЭС, школа, больница, кинотеатр, Дом культуры и санаторий с радоновыми ваннами. Дома во время Великой Отечественной войны строили пленные немцы, поэтому квартиры там с высокими потолками и просторными комнатами. Сегодня в Акармаре живут всего несколько десятков семей, - рассказывает наш гид.

Призраки в городе-призраке Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Во время грузино-абхазского конфликта город оказался в блокаде, после которой уже не смог восстановиться. По пустым улицам гуляет ветер. Сквозь разбитые окна видны остатки лепнины, а деревья прорастают прямо из балконов. Природа медленно возвращает себе свои права.

Раньше в этом городе было много шахт, сейчас они заброшены Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Из Акармары мы отправляемся к радоновым источникам, спрятанным высоко в горах недалеко от Ткуарчала. Купели расположены прямо на берегу бурной реки Галидзга. Сюда приезжают, чтобы подправить здоровье и снять усталость. Однодневное посещение источников стоит 300 рублей для взрослого, 150 рублей - для детей от 6 до 12 лет.

Родоновые источники находятся возле горной реки Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

А в селе Гуп нас уже ждал хозяин пасеки Тенгиз.

- Сначала - за стол, - с улыбкой сказал хозяин. - Потом уже работа.

Отказываться от угощения в Абхазии считается невежливым. Гость здесь, прежде всего человек, которого нужно накормить. На столе стояли свежие овощи, домашние закуски, зелень, горячий хлеб, молодой козий сыр.

Абхазское застолье Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- У нас любое застолье начинается с тоста, - объясняет наш гид Аяз. - Первый всегда - за Всевышнего. Затем тост за время, в котором мы живем, потом - за мир между всеми народами, после этого - за хозяев дома.

Он же рассказывает еще об одной старинной традиции. На праздниках гостю могут вынести винный рог. Его наполняют до краев. Выпить содержимое нужно стоя и до последней капли. После этого рог переворачивают, показывая, что он пуст.

По словам Тенгиза, пчелиное жужжание полезно для человека Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

После обеда Тенгиз повел нас знакомиться с пасекой. Перед тем как подойти к ульям, мне выдали защитный костюм с сеткой. Тенгиз поджег дымарь - специальное приспособление, дым которого успокаивает пчел. Лишь после этого он открыл улей и показал, как устроена жизнь большого пчелиного семейства.

Тенгиз выдал мне защиту, чтобы пчелы меня не обидели Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Пасека Тенгиза Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Пчел нельзя обманывать, - говорит пасечник. - Они очень хорошо чувствуют настроение человека. Если боишься или нервничаешь, они это сразу понимают.

С пустыми руками с пасеки не уезжает, никто. В мою сумку отправились три с половиной литра домашней медовухи, несколько банок свежего меда и натуральные восковые свечи.

На пробу, конечно, был мед Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ГОРЫ КАСАЮТСЯ НЕБА

Третий день путешествия мы посвятили самой известной достопримечательности Абхазии - озеру Рица. Дорога к нему сама по себе похожа на отдельную экскурсию: горные серпантины, бурные реки, водопады и смотровые площадки. По пути мы остановились у Голубого озера. Оно поражает насыщенным бирюзовым цветом, который не меняется в любое время года. Самые смелые из нашей компании прокатились на тарзанке прямо над водой.

Дорога до Рицы - уже приключение Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Чем выше автобус поднимался в горы, тем хуже становилось мое самочувствие. Как оказалось, у меня есть горная болезнь. К счастью, через несколько минут стало легче. А вскоре за очередным поворотом показалась Рица.

По пути на Рицу мы встретили и лошадок Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Даже фотографии не передают того, насколько она красива. Горы отражаются в спокойной воде, а вокруг царит удивительная тишина. Летом здесь можно не только полюбоваться пейзажами, но и прокатиться по озеру на катамаране за 500 рублей. Стоит быть готовым к тому, что цены в местных кафе заметно выше, чем в Сухуме. За красивые виды, как говорится, приходится платить.

На тарзанке открывается замечательный вид Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

В среду мое путешествие подошло к концу. Попрощавшись с морем, я села в трансфер и мы поехали до аэропорта. В чемодане вместе с абхазским чаем, медом и восковыми свечами лежала еще и главная покупка последних дней - три с половиной литра домашней медовухи с пасеки Тенгиза. Правда, до самолета медовуха так и не добралась. На абхазской таможне выяснилось, что алкоголь в пластиковой таре через границу перевозить нельзя, только в стеклянной. Сотрудники были непреклонны, и с подарком пришлось попрощаться…

Озеро Рица - одно из самых популярных мест Абхазии Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Запуск новых маршрутов - это не только вопрос комфорта

Михаил МАЛЬЦЕВ, президент Уральской ассоциации туризма:

– Абхазия – это новый и очень нужный сейчас коридор на юг для туристского потока. Аэропорты Краснодарского края сегодня вынуждены работать в условиях ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Сухум является ближайшим на побережье Черного моря аэропортом, который не испытывает этих трудностей.