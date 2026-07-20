На Среднем Урале началась дезинфекция пострадавших от паводка территорий

В зоне паводка остаются 28 муниципалитетов Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с сегодняшнего дня началась дезинфекция территорий, пострадавших от паводка. По данным на 20 июля, затоплены 2874 приусадебных участка, 544 частных дома, 20 дачных, 10 низководных мостов и четыре участка автодорог. В зоне паводка остаются 28 муниципалитетов.

- Специалистами Роспотребнадзора начата дезинфекция пострадавших территорий и организована профилактическая вакцинация населения, - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, что соответствующее поручение ранее дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Вакцинацию населения пострадавших муниципалитетов проведут для того, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Сейчас специалисты продолжают заниматься расчисткой русел рек и дренажных систем, а также вывозом мусора. К работам привлечены 543 человека и 159 единиц техники.