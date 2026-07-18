Митрополит Евгений Кульберг раскрыл секрет женского счастья

Митрополит Евгений дал совет жительницам Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг дал совет жительницам уральской столицы при построении семьи брать пример с семьи последнего российского императора Николая II. Об этом он рассказал на женском форуме, который прошел в Екатеринбурге на этой неделе.

- Женщины делятся на две категории: любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Секрет счастливой женщины в счастливой семье, - сказал глава митрополии.

По словам владыки, образцом семейной жизни является семья российского императора. Митрополит Евгений посоветовал почитать письма и дневники ее представителей.

- Думаю, что много ответов вы там сможете найти, - заключил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит традиционный фестиваль Царский дни, кульминацией которого стал большой Крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря Ганина Яма в ночь на 17 июля. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек.