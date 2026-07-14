«Защита памяти царя-мученика это защита исторической правды»: на Царский крестный ход в Екатеринбург приехал потомок Николая I

Царский крестный ход прошел в ночь с 16 на 17 июля Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 11 по 21 июля проходит Международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Он посвящен памяти святых Царственных Страстотерпцев – семье Николая II Романова, убитой в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Одним из главных событий, по традиции стал Царский крестный ход. Во время него паломники проходят путь длиной 21 километр – от Храма-на-Крови, построенного на месте дома Ипатьева, до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, где были сокрыты тела.

От Храма-на-Крови до Ганиной ямы паломникам предстояло пройти 21 километр Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

МАРШРУТ, ПО КОТОРОМУ ЦАРСКИЕ ОСТАНКИ УВЕЗЛИ НА ГАНИНУ ЯМУ

Днем в четверг 16 июля в Екатеринбурге шел дождь. Но к вечеру распогодилось. В 22.00 на площади у Храма-на-Крови стали собираться тысячи паломников. Впереди у них была торжественная Божественная литургия и примерно четыре часа в пути по маршруту до Ганиной ямы.

- Для каждого это свое время. Никто не торопится, - сказал старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло. - Мы идем практически точным путем, по которому царские останки везли на Ганину яму. Эта дорога корректировалась каждый раз и сегодня мы идем именно по тому маршруту. Крестный ход это очень важно. Вроде бы просто прошел от одного места до другого. Но на самом деле это как некий подвиг, некая жертва. Все, что основано на жертве, с духовной точки зрения неуничтожимо. Это делает нас лучше, приближает к Богу и к друг другу.

Старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло отметил, что сейчас маршрут Царского крестного хода точно повторяет путь, по которому в 1918 году из города на Ганину яму вывозили останки царской семьи Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди участников в этом году был и историк Петр Мультатули - потомок повара царской семьи Ивана Харитонова, погибшего в доме Ипатьева вместе с Романовыми.

- Мой прадед, старший повар императорской кухни Иван Харитонов, добровольно остался с царской семьей. Поэтому здесь, конечно есть и история моей семьи, - сказал Петр Мультатули. - Святая царская семья своим подвигом показала, что зло всегда обречено и что на подвигах святых рождается и крепнет христианская вера.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПАЛОМНИКИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

Также в Екатеринбург на Царский крестный ход приехал участник СВО Гавриил Дорошин, потомок русского императора Николая I. Он родился и вырос во Франции, а в 2015 году, когда ему было 18 лет, отправился добровольцем на Донбасс.

- Я хотел вспомнить о своих корнях и гордиться тем, что я русский не просто на словах, а на деле. Я 2,5 года был в ополчении. Целый год был штурмовиком, потом оператором БПЛА и замкомандира отряда беспилотников. - рассказал Гавриил Дорошин.

Гавриил Дорошин - потомок императора Николая I. Он во второй раз приезжает в Екатеринбург на Царский крестный ход Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый раз на Царский крестный ход в Екатеринбург Гавриил Дорошин приезжал в 2024 году.

- Все эти ценности, которые мы защищаем и возрождаем, на самом деле отлично вписываются в образ царской семьи, - отметил Гавриил Дорошин. - Николай II идеальный семьянин, идеальный отец, идеальный защитник отечества. В принципе это очень актуально и в семейном плане, и в военном плане, и в социальном плане. И защита о памяти царя-мученика Николая II и царской семьи в целом это не о возрождении монархии, как многие это пытаются представить. Это на самом деле о защите исторической правды, и исторической справедливости.

Среди участников был и итальянский оперный певец Элвис Фантон, который уже много лет приезжает в Екатеринбург на Царский крестный ход. Он поделился, что сейчас на занятиях рассказывает своим ученикам о цесаревиче Алексее.

- Мои ученики знают, что это был очень смелый и сильный духом мальчик и что у него было большое сердце, - рассказал Элвис Фантон. - Все началось в 2013 году, когда я впервые приехал в Екатеринбург. Я узнал, что такое российский дух и понял, что он близок итальянскому духу. После того путешествия я вернулся в Италию с Россией в душе. И я решил создать проект, который бы объединил моих итальянских учеников вокруг фигуры цесаревича Алексея. И этот проект существует по сей день. Он объединяет очень много школ в Италии и очень много учеников.

Тысячи паломников приехали в Екатеринбург, чтобы принять участие в Божественной литургии и Царском крестном ходе Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Божественную литургию совершали 19 архипастырей. В молитве участвовали десятки тысяч верующих. Как уточняют в Екатеринбургской епархии, среди них были в том числе паломники из Италии, Франции, Германии. Голландии, Сербии, Австралии, Новой Зеландии и стран ближнего зарубежья.

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