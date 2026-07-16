Кремль отслеживает паводковую ситуацию в Свердловской области

В Ирбите ожидаются новые подтопления. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

Президент России Владимир Путин получает ежедневные сводки о паводках в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Информацию главе государства передают по линии МЧС, а также прочих ведомств.

- Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, - говорит Дмитрий Песков.

Напомним, что в Ирбитском районе новая волна паводка подтопила еще 130 домов, а также 185 участков. Однако по прогнозу вода будет пребывать. Жителей Ирбита и Ирбитского района оповестили о новых подтоплениях из-за затяжных осадков.