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НовостиПроисшествия16 июля 2026 11:23

Кремль отслеживает паводковую ситуацию в Свердловской области

Владимиру Путину ежедневно докладывают о паводках на Среднем Урале
Маргарита РАЗУМОВА
В Ирбите ожидаются новые подтопления. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите ожидаются новые подтопления. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

Президент России Владимир Путин получает ежедневные сводки о паводках в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Информацию главе государства передают по линии МЧС, а также прочих ведомств.

- Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, - говорит Дмитрий Песков.

Напомним, что в Ирбитском районе новая волна паводка подтопила еще 130 домов, а также 185 участков. Однако по прогнозу вода будет пребывать. Жителей Ирбита и Ирбитского района оповестили о новых подтоплениях из-за затяжных осадков.