Новая волна паводка подтопила десятки домов и участков в Ирбитском районе

Паводок подтопил десятки домов и участков в Ирбитском районе. Фото: соцсети главы Ирбитского района Алексея Никифорова

Новая волна паводка обрушилась на Свердловскую область. Как рассказали в МЧС, за прошедшие сутки 15 июля в регионе подтопило еще 130 домов и 185 земельных участков, преимущественно на территории Ирбита и Ирбитского района.

- По состоянию на 16 июля, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1 792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Остаются затопленными 9 низководных мостов и 2 участка автодорог. Паводковая обстановка остается сложной, - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

В ближайшие сутки прогнозируется дальнейший подъем уровня воды, из-за чего жителей Ирбита и Ирбитского района предупреждают об угрозе новых подтоплений.

На текущий момент развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся 88 человек, в том числе 32 ребенка. Четыре ПВР расположены в Ирбитском районе, остальные два – в Ирбите.

По всему региону сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Специалисты расчищают русла рек и дренажные системы, организуют лодочные переправы и доставляют помощь в отрезанные от большой земли населенные пункты. Так, за прошедшие сутки жителям передали больше 400 продуктовых наборов, 2 тонны питьевой воды и медикаменты.