Суд назначил мужчине один год принудительных работ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском суд вынес приговор 42-летнему мужчине за публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2022 году осужденный умышленно оставил в соцсети «ВКонтакте» комментарий, в котором содержался призыв к убийству сотрудников правоохранительных органов.

- Противоправная деятельность уральца была выявлена и пресечена сотрудниками органов безопасности, - рассказали в Антитеррористической комиссии Свердловской области.

Жителя Березовского наказали за призывы к убийству правоохранителей Видео: Антитеррористическая комиссия Свердловской области

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 180 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет» и назначил ему один год принудительных работ с удержанием 9% заработка в доход государства.

Ранее в Екатеринбурге задержали жителя Кургана, призывавшего к терроризму в Интернете. Мужчина публиковал соответствующие посты в мессенджере.