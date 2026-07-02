Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Фото: Антитеррористическая комиссия в Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 39-летнего жителя Кургана, призывавшего к терроризму в Интернете. С его слов, он публиковал посты в мессенджере Telegram.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и нарушение порядка проведения массовых акций, которую организовали представители экстремистских организаций.

В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к терроризму. Видео: Антитеррористическая комиссия в Свердловской области

– В ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружены свидетельства поддержки им Украины, а также символика запрещенных и экстремистских организаций, – сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет». За это ему грозит до 7 лет лишения свободы.