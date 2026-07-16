Паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной

Больше всего территорий подтопило в Ирбите и Ирбитском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка, вызванного обильными осадками. По данным МЧС на 16 июля, в подтопленными остаются 1 792 приусадебных участка, 443 частных дома, а также девять низководных мостов и два участка дороги. В зоне паводка сейчас 65 населенных пунктов в 20 муниципалитетах региона.

- За минувшие сутки паводковые воды покинули 49 жилых домов и 153 приусадебных участка в 13 населенных пунктах. В то же время, из-за прохождения паводковой волны и выпадения новых осадков, подтоплено еще 130 домов и 185 земельных участков, - пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Больше всех пострадали Ирбит и Ирбитский район – именно здесь вода добралась до подавляющей части территорий. Спасатели предупредили жителей о том, что в ближайшие сутки есть риск новых подтоплений.

На текущий момент специалисты продолжают организовывать лодочные переправы, расчищать русла рек и доставлять помощь жителям населенных пунктов, отрезанных от большой земли. Так, изолированным свердловчанам передали свыше 400 продуктовых наборов, 2 тонны питьевой воды и медикаменты.

Ликвидацией последствий паводка в общей сложности занимаются 475 специалистов и 139 единиц техники.