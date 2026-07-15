Центр Екатеринбурга встал в восьмибалльные пробки после урагана

Центр Екатеринбурга затопило Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Екатеринбург 15 июля обрушилась непогода. После ливня в центре города наблюдаются затопления улиц. Мощный ветер повалил деревья, шаткие конструкции. Также после разгула стихии на дорогах образовались серьезные пробки. По данным сервиса карт, их оценивают в восемь баллов.

Дорожные заторы также вызваны падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходилось объезжать эти участки дорог по тротуару.

В мэрии Екатеринбурга сообщают, что коммунальные службы уже разбираются с последствиями непогоды.

- Во всех восьми районах зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы уже приступили к устранению помех для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены, - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за обрыва сетей остановлен общественный транспорт. Неполадки наблюдаются на трамвайных маршрутах № 3, №8, №13, №15, №16, № 18. Также из-за непогоды имеются проблемы с троллейбусами № 26, №32. Специалисты оперативно устраняют неполадки.