На Урале в населенных пунктах действуют переправы

В Свердловской области есть территории, отрезанные от большой земли. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области есть территории, которые остаются отрезаны от большой земли. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Владимир Пургин.

Их названия не были перечислены.

- Такие населенные пункты есть. Однако это вызвано не текущей паводковой ситуацией. Эти территории исторически на период половодья отрезаны от большой земли, - уточняет Владимир Пургин. – На этот период разбираются низководные мосты, работают паромные и лодочные переправы.

Как уточняется, на этих территориях круглосуточно дежурят экстренные службы. Также заранее создается запас продуктов, медикаментов.

Напомним, что в Свердловской области из-за паводка в зоне подтопления находятся 192 частных дома. Также в пункты временного размещения отправили 91 уральца.