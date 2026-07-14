Почти сотня уральцев эвакуирована в пункты временного размещения из-за паводка

Работа на подтопленных территориях продолжается. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале экстренные службы проводят эвакуацию уральцев из-за паводка. По состоянию на утро 14 июля в зоне подтопления находятся 192 частных жилых дома, 11 садовых домов, 1252 приусадебных участка. Также три участка дорог, девять мостов в 20 муниципалитетах. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

- В развернутых пунктах временного размещения находятся 91 человек, включая 37 детей. Остальные пострадавшие временно проживают у родственников и знакомых. Всего в готовность были приведены девять пунктов временного размещения общей вместимостью более 500 мест, - сказано в сообщении.

С последствиями паводка борются 417 человек. В том числе 276 сотрудников МЧС России. Также на территории работают спасатели из Тюменской области.