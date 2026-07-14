Уральцы собирают улов с земли. Фото: скриншот видео

В Свердловской области из-за паводка разлилась и вышла из берегов река Шайтанка. После разгула стихии большое количество рыбы буквально выбросило на берег. Видео публикует канал «Злой Екатеринбург».

Местные жители, увидев эту картину, решили собирать рыбу руками. С собой рыбаки берут ведра и подручную тару, чтобы забрать побольше улова.

На Урале огромное количество рыбы выбросило на берег из-за паводка Видео: канал "Злой Екатеринбург"

Однако в Областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики объяснили, что есть такую рыбу небезопасно. Уральцам напомнили, что это может привести к заболеваниям.

- Паводок привел к гибели множества мелких грызунов. Ситуация осложняется по причине того, что вокруг водоемов были затоплены уличные туалеты и выгребные ямы. Все это с учетом достаточно теплой погоды приводит к размножению в воде микроорганизмов, бактерий, вирусов, паразитов. Употребление в пищу такой рыбы увеличивает риск возникновения кишечных инфекций и глистных заболеваний, - сказано в сообщении.

Напомним, что на Среднем Урале в зонах паводка более 30% проб воды признаны небезопасными. Санврачи просят соблюдать меры безопасности, пить бутилированную или кипяченую воду.