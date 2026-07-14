На Урале в зоне подтопления более 30% проб воды не соответствуют нормам

Уральцам советуют пить бутилированную и кипяченую воду Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области из-за паводков и подтоплений наблюдается ухудшение качества питьевой воды. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

Санврачи ведут постоянный мониторинг воды в подтопленных территориях.

- Отобрано 177 проб питьевой воды из центральных систем водоснабжения. Из них 34% не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Также 23% по микробиологическим, - говорит Иван Вагнер. – Ситуация увеличивает риск возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний. К таковым относятся дизентерия, ротавирус, норовирус и гепатит А.

Свердловчанам напомнили о мерах профилактики заболеваний. Соблюдайте личную гигиену, не забывайте мыть овощи и фрукты. Пить следует бутилированную или кипяченую воду. Владельцам скважин и колодцев необходимо проводить дезинфекцию, а также лабораторный анализ.