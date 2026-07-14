Число подтопленных территорий в Свердловской области выросло до 1,4 тысячи

В Свердловской области подтоплено свыше 1,4 тысячи территорий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка, вызванного обильными осадками. По данным МЧС на утро 14 июля, число подтопленных территорий превысило 1,4 тысячи. Среди них: 1 252 приусадебных участка, 192 частных дома и 11 – дачных, а также 3 участка дороги и 9 низководных мостов.

- За минувшие сутки паводковые воды покинули 25 жилых домов, 59 приусадебных участков и один низководный мост. Одновременно с этим в 10 муниципалитетах зафиксировано новое подтопление 48 жилых домов, одного дачного дома и 305 земельных участков, - рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 91 человек, в том числе 37 детей. Как заверили в ведомстве, остальные пострадавшие от паводка остановились у родственников и знакомых.

Отмечается, что устранением последствий непогоды занимаются 417 специалистов и 104 единицы техники. Обстановка в регионе остается напряженной. Улучшения в ближайшее время не ожидается, поскольку регион снова накроют сильные дожди 14 и 15 июля. МЧС сообщает об угрозе новых подтоплений.