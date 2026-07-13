Свердловское МЧС продлило предупреждение о сильных ливнях

МЧС предупредило свердловчан о сильных ливнях 14 и 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области МЧС продлило предупреждение о непогоде. Так, сильные ливни накроют регион 14 и 15 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными использование костра, полноценный отдых и питание, - отметили в МЧС.

Владельцам частных домов советуют подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к сбросам воды.

Автомобилистам не следует пытаться проехать подтопленные участки дорог. Водителям советуют перестроиться на обочину, остановить машину и переждать ливень. Если уровень воды на участке стремительно поднимается, выйдите из автомобиля и пройдите на возвышенность или в ближайшее здание.