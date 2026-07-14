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НовостиОбщество14 июля 2026 6:58

В Свердловской области за пять лет расчистят русла рек

В ближайшее время власти подготовят план
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области расчистят русла рек

В Свердловской области расчистят русла рек

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области подготовят пятилетний план по расчистке русел рек в муниципалитетах. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Решение озвучили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поручение дано министру природных ресурсов. Расчистка русел рек относится к федеральным полномочиям, однако регион будет помогать в рамках плана в этом процессе.

Отметим, что Свердловскую область продолжает топить из-за ливней - регион оказался во власти очередного циклона. Это лето может стать самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений на Среднем Урале.