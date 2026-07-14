Омбудсмен Яна Лантратова провела прием семей участников СВО в Екатеринбурге

На встречу с омбудсменом пришли 18 человек. Фото: соцсети Яны Лантратовой

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 13 июля провела прием участников СВО и членов их семей в Екатеринбурге. Всего на встречу пришли 18 человек. Все они обратились к омбудсмену по вопросам поиска пропавших без вести солдат, задержки выплат и реабилитации после возвращения из зоны СВО.

- Среди обратившихся – супруга военнослужащего, который с прошлого года перестал выходить на связь и числится без вести пропавшим. Проверка ДНК не дала совпадений, и женщина надеется, что муж может находиться в украинском плену, - написала Яна Лантратова в своих социальных сетях.

Для установления местонахождения мужчины, по словам омбудсмена, будет направлен запрос в отделение «Красного Креста».

Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, по каждому из вопросов был определен порядок дальнейших действий.

- Будем держать на контроле все поднятые вопросы, - подчеркнула Яна Лантратова.

Напомним, что Уполномоченный по правам человека в РФ в ходе рабочего визита также рассказала о подготовке к новому обмену пленными с Украиной.