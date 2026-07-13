Омбудсмен Яна Лантратова рассказала о подготовке к новому обмену пленными с Украиной

В понедельник, 13 июля, уполномоченная по правам человека в РФ прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о том, что идет работа по подготовке к новому обмену пленными с Украиной. Об этом она сообщила во время рабочего визита в Екатеринбург 13 июля.

- Мы ведем переговоры и по обмену военнопленными, и по обмену гражданскими лицами, - рассказала Яна Лантратова. – Мы никогда не раскрываем дату. Одно могу сказать – это будет скоро.

По словам уполномоченной по правам человека в РФ с середины мая было проведено уже три обмена в ходе которых домой в Россию вернулись 550 человек. Среди них были семь жителей Свердловской области. Добавим, что в Екатеринбурге во время визита Яна Лантратова провела прием граждан.

- Записались на прием и пришли 18 человек. Это были темы, касающиеся специальной военной операции. Люди ждут своих бойцов, ждут своих близких. Мы сделаем все, чтобы вернуть их домой, - сказала Яна Лантратова.

Также уполномоченная по правам человека встретилась с представителями гражданского общества, членами молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Свердловской области, активистами и волонтерами.