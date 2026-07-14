На ЕКАД водитель легковушки влетел в стоящий грузовик и погиб

От автомобиля почти ничего не осталось. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель легковушки влетел в стоящий грузовик Scania с полуприцепом и погиб.

- Водитель легкового автомобиля не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Личность погибшего сейчас устанавливается. Сотрудники ведомств опрашивают очевидцев и проводят расследование по факту смертельной аварии. Также назначено проведение экспертиз.

Отметим, что это не первая подобная трагедия за последние дни. Так, 10 июля на 72-м километре ЕКАД водитель легковушки так же влетел в стоящий грузовик. В результате ДТП один пассажир погиб, еще двое – пострадали.