Госавтоинспекция раскрыла подробности смертельного ДТП с грузовиком на ЕКАД

Один пассажир легковушки погиб, еще двое – пострадали. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Госавтоинспекция рассказала о подробностях смертельного ДТП на 72-м километре ЕКАД, которое произошло 10 июля около 8:04. Предварительно, водитель Chevrolet Lacetti влетел в стоящий на месте грузовик.

Пассажир легковушки скончался на месте. Его личность сейчас пытаются установить. Еще двое пассажиров – 31-летний житель Копейска и 38-летний челябинец – были доставлены в больницу с различными травмами. Помощь им сейчас оказывают врачи.

- Грузовой автомобиль, в нарушение ПДД, остановился на проезжей части в правой крайней полосе без знака аварийной остановки. Водитель легкового автомобиля пояснил, что при перестроении отвлекся от управления, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Стаж водителя Chevrolet составляет 6 лет. На момент аварии мужчина был трезв. Отмечается, что три его пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП было назначено расследование.