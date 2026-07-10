На ЕКАД легковушка врезалась в грузовик: один пассажир погиб, второй в больнице

Один пассажир погиб на месте, второй госпитализирован. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На Екатеринбургской кольцевой автодороге в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Авария произошла 10 июля на 72-м километре ЕКАД.

По предварительным данным, водитель Chevrolet не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в стоящий грузовик.

– В результате аварии один пассажир скончался на месте, второй с травмами госпитализирован для оказания необходимой помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. По факту ДТП проводится расследование.

В ведомстве напоминают, что не соблюдение дистанции и скоростного режима, а также контроля за дорожной обстановкой может привести к трагическим последствиям.