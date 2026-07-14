Глава Ирбита предупредил жителей о «второй волне» паводка

Уровень воды в реке Ница поднялся и составил 718 сантиметров. Фото: соцсети Николая Юдина

Глава Ирбита Николай Юдин рассказал о неутешительной паводковой обстановке в городе. По его словам, после небольшого снижения уровень воды в реке Ница вновь поднялся и составил 718 сантиметров.

- Очевидно, что в город идет вторая высокая волна паводка, так что все силы и средства, включая спасателей, а также муниципальные предприятия и учреждения, готовы в любой момент прийти на помощь в ней нуждающимся, - написал Николай Юдин в своих соцсетях.

Также глава Ирбита рассказал о восстановлении движения на 196-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень.

- Фур и большегрузов на дорогах Ирбита сейчас заметно убавится, - подчеркнул Николай Юдин.

Напомним, что сейчас на территории Ирбитского района введен режим ЧС. Затоплены были несколько населенных пунктов, в частности село Килачевское. Деревни Якшина, Буланова, Молокова и Шмакова оказались отрезаны от большой земли. По данным главы района Алексея Никифорова, вода подходит и к деревне Фомина.