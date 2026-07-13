Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 17:16

Омбудсмен Яна Лантратова планирует работать со свердловской молодежью

Свердловские активисты будут видеться с омбудсменом Яной Лантратовой чаще
Маргарита РАЗУМОВА
Омбудсмен Яна Лантратова планирует чаще видеться со свердловскими активистами

Омбудсмен Яна Лантратова планирует чаще видеться со свердловскими активистами

Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 13 июля рабочую встречу провела новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она провела прием граждан, а также встретилась с властями региона и активистами.

Омбудсмен заявила, что планирует приезжать в Свердловскую область.

- Буду встречаться с группами молодежи. Организациями, которые помогают детям, инвалидам, людям в трудной жизненной ситуации. Также теми, которые помогают бойцам в зоне СВО. Нам предстоит выстраивать совместные проекты, - говорит Яна Лантратова.

По словам уполномоченной по правам человека в России, с середины мая состоялось три обмена пленными. В Россию удалось вернуть 550 человек. Среди них были семь жителей Свердловской области.