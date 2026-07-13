На Среднем Урале открыли памятник героям спецоперации

Новый мемориал открыли в поселке Верхняя Синячиха. Фото: канал Сергея Самкова

В Свердловской области в поселке Верхняя Синячиха в начале июля торжественно открыли памятник участникам спецоперации. Об этом в своем канале «Уральский городовой» сообщает юрист Сергей Самков.

Гранитный памятник установлен на центральной площади. На обелиске высечен образ военного в экипировке, а также символ Z.

- Особенно трогательным дополнением стал стенд с портретами погибших героев. Жителей поселка, чьи имена теперь навсегда вписаны в историю малой родины, - сказано в посте.

Здесь также разместили портреты бойцов. Фото: канал Сергея Самкова

Новый мемориал расположен около памятника героям Гражданской и Великой отечественной войн.

Напомним, что в Екатеринбурге появится памятник героям СВО. Работу выполнит скульптор Мейрам Баймуханов. Монумент создадут в Санкт – Петербурге, а завершат в уральской столице.