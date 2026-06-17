На границе мира и войны: скульптор рассказал о памятнике героям СВО в Екатеринбурге

По задумке, одна из сторон памятника будет покрыта зеркальной поверхностью Фото: предоставлено Мейрамом Баймухановым

На этой неделе в Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Он был сделан по концепции, предложенной скульптором из Санкт-Петербурга Мейрамом Баймухановым. В следующем году в столице Урала может появиться еще одна работа скульптора – памятник, посвященный участникам специальной военной операции.

ЭСКИЗ ВЫБИРАЛИ ИЗ 19 ВАРИАНТОВ

О том, что городские власти планируют установить в Екатеринбурге памятник героям СВО, стало известно еще осенью прошлого года – 22 октября мэр Алексей Орлов дал старт конкурсу эскизных проектов будущей скульптурной композиции.

- На передовой находятся тысячи екатеринбуржцев, которые служат по контракту, были мобилизованы или добровольно отправились защищать суверенитет и безопасность России, - сказал Алексей Орлов. – Не все они смогут вернуться домой после исполнения воинского долга, но ни один из них не должен быть забыт. А в Екатеринбурге обязательно необходимо место, куда люди могут прийти, чтобы выразить признательность и уважение героям.

Сторона памятника, олицетворяющая войну, будет покрыта выбоинами, как от пуль и снарядов Фото: предоставлено Мейрамом Баймухановым

Всего от 11 участников поступило 19 эскизов будущего памятника. Из них выбрали три лучших варианта, а затем жюри из архитекторов, художников и представителей общественности определили победителя – им стал скульптор Мейрам Баймуханов.

ПАМЯТНИК БУДУТ СОЗДАВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В скульптурной композиции автор запечатлел образ мужчины, одетого в современное военное обмундирование. В его левой руке сумка с вещами. Он стоит у открытой двери.

- Его решимость и собранность говорят о том, что он готов сделать этот шаг. Однако его охватывает тоска по тому, что он оставляет позади. Он оглядывается и мысленно прощается с прошлым, - говорится в пояснении к эскизу

Стена, в которой находится дверь, будет выглядеть по-разному в зависимости от того, откуда ты на нее смотришь. С одной стороны зеркальная поверхность. С другой – разбитый бетон, с выбоинами от пуль и снарядов.

Над памятником героям СВО будет работать скульптор, ранее создавший памятник режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Зеркальная поверхность должна отражать город и людей – зрителей, которые будут смотреть на памятник. Это олицетворение мира. Человек как бы выходит из него. С другой стороны памятника будет олицетворение войны, - объясняет «КП-Екатеринбург» скульптор Мейрам Баймуханов.

Работы над памятником уже ведутся. Пока они проходят в Санкт-Петербурге. Затем, как и в случае с памятником Алексею Балабанову, творческая команда переместится в столицу Урала, чтобы завершить памятник.

- Лепка началась. Модельные работы ведутся в Санкт-Петербурге. Уже сама реализация будет проходить в Екатеринбурге, - сказал Мейрам Баймуханов.

НАЧАЛСЯ ПОДБОР МЕСТА

Окончательные размеры памятника пока не определены. Как объясняет автор, тут многое будет зависеть от места, где его в итоге установят.

- Если это камерная история, как мы предполагали, то сама стена будет в районе 10 метров в ширину и 5,5 метров в высоту. Фигура человека будет в высоту достигать 3,6 метров, - сказал скульптор. – Если это какое-то другое место, допустим, какая-нибудь площадь или парк, то соответственно будет немного другое прочтение.

В высоту фигура мужчины может достигать 3,6 метров Фото: администрация Екатеринбурга, Алина Шешеня

Правда, пока точно нельзя сказать, где же памятник будет установлен.

- После установки памятника Алексею Балабанову началась активная работа по установке еще одного мемориального комплекса. Буквально в четверг (18 июня) вместе со скульптором мы посетили возможные места установки, чтобы определить наиболее удачную локацию. Но место еще не выбрано, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Точная дата установки памятника пока не определена.

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