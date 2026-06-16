Памятник Алексею Балабанову открыли 16 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Балабанов вернулся домой, в Екатеринбург. Это город, где началась его история, где появились первые фильмы и где звучал свердловский рок, без которого трудно представить его кинокартины.

16 июня центр города на пару часов превратился в одну большую съемочную площадку: здесь звучали песни «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «Смысловых галлюцинаций». Приехали помощник президента России Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, актеры Леонид Бичевин и Алексей Чадов. Повод был особенный - в столице Урала открыли первый в России памятник Алексею Балабанову. Рассказываем, как это было.

В сам трамвайчик можно зайти Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Хотя всероссийскую славу Алексей Балабанов получил уже после переезда в Санкт-Петербург, его творческий путь начался именно в Свердловске. Здесь будущий режиссер родился, учился, снимал первые короткометражки. Среди них - «Егор и Настя» и «Раньше было другое время». В кадре тогда появлялись студенты Свердловской архитектурной академии - Вячеслав Бутусов, Егор Белкин, Настя Полева, которые в будущем станут известными рок-музыкантами.

Идея увековечить память режиссера в родном городе появилась еще в 2024 году. Екатеринбург в то время готовился к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба, музыка которого не раз звучала в фильмах Балабанова.

Выбрать эскиз было непросто. Конкурс проводили два раза. В жюри входили родные Алексея Балабанова, его близкие друзья. В 2024-м скульпторы прислали около 30 эскизов. Но члены жюри их забраковали. Со второй попытки, когда поступило 50 предложений, отобрали десять финалистов. Победил эскиз скульптора из Санкт-Петербурга Мейрама Баймуханова, который изобразил Балабанова на грузовом трамвае из фильма «Брат».

Алексей Балабанов не расставался с гитарой в свой свердловский период

- Я изобразил Алексея Балабанова свердловского периода - молодым энергичным парнем. Люди, которые его знали, вспоминали, что он был как батарейка, которая заряжала всех вокруг. С его участием в городе проходили свердловские вечеринки, концерты… Он никогда с гитарой не прощался. Здесь на памятнике есть и гитара, и банджо,- рассказывал Мейрам Баймуханов.

ПАСХАЛКИ С ПАМЯТНИКА

Скульптуру отливали в мастерской под Первоуральском, а затем перевезли к Дворцу молодежи. Место для монумента согласовывали с семьей режиссера. Для большей достоверности под вагоном даже уложили рельсы. Правда, этот трамвай уже никуда не отправится. Теперь его путь заканчивается здесь - на улицах родного города, на которые Алексей Октябринович будет смотреть всегда. Внутрь кабины можно подняться. А сама платформа, по задумке городских властей, станет площадкой для различных мероприятий.

Платформу хотят сделать сценой, на которой будут проводить городские мероприятия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зоркий глаз сразу заметит в памятнике множество пасхалок – отсылок к фильмам, которые снял режиссер. Вот, например, что мы увидели, пока разглядывали его:

Вечно пьяный стакан

Вот этот граненый стакан немного покосился не просто так. На ободке у него выдавлена надпись «Вечно пьяный». То есть перед нами явно отсылка на песню «Вечно молодой, вечной пьяный» группы «Смысловые галлюцинации». Она была едва ли не главной музыкальной темой фильма «Брат 2». Она звучала в сцене погони, когда герой Виктора Сухорукова стрелял из пулемета Максим по машинам бандитов.

Вечно пьяный стакан в фургоне Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительная каска с надписью «Чайф»

Тут надо быть знакомым с ранним творчеством режиссера, чтобы понять, откуда вообще взялась такая каска. В 1986 году еще в Свердловске Алексей Балабанов снял выпуск киножурнала «Советский Урал» о молодых музыкальных группах города. Среди героев был и строитель, депутат Кировского совета народных депутатов Свердловска Владимир Шахрин. В фильме есть уникальные кадры, как он в каске работает на стройплощадке.

Кстати, рядом видно дуло от оружия, которое смастерил Данила Багров в фильме «Брат».

Каска с надписью "Чайф" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кофта Данилы Бадрова и постеры

Кадр сделанный в кабине трамвая. На стене можно увидеть постеры фильмов Алексея Балабанова. Тут и «Жмурки», и «Груз 200» и «Про уродов и людей». А слева за дверцей на крючке висит вязаная кофта, в которой Данила Багров ходил в фильме «Брат».

Отсылки в памятнике Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Те самые «Крылья, которые нравились мне»

Еще две пасхалочки в нашу копилочку. Крылья из одноименной песни группы Nautilius Pompilius, с которой начинался фильм «Брат». А на них лежит что? Правильно! Берет Насти Полевой, в которой ее можно было увидеть в том же фильме. Помните Данила Багров зашел на квартирник? Вот в той сцене Настю Полеву и можно было увидеть в этом берете.

Те самые крылья и берет Насти Полевой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трамвай

Ну и самая главная отсылка – сама форма памятника. Это такой же трамвай, на которой герой Данилы Багрова скрывался от преследователей в фильме «Брат». В начале 90-х такие трамваи для Санкт-Петербурга уже были настоящим раритетом. Так что фильм Алексея Балабанова стал своеобразной капсулой времени, сохранившем для будущих поколений сцены со старинным трамваем, движущимся по улицам города.

Настя Полева снималась в короткометражках Балабанова еще в студенчестве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сама же статуя Алексея Октябриновича заметно выше и больше обычного человека. Он сидит расслабленно, сложив руки домиком. В выборе позы помогал старший сын режиссера – Федор. На голове — знаменитая шляпа. Рядом стоит пишущая машинка, на которой режиссер работал над сценариями на даче.

НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦАХ ЕКАТЕРИНБУРГА, НО И В УЧЕБНИКАХ

Торжественное открытие состоялось 16 июня. Во время церемонии на больших экранах крутили фрагменты фильмов, редкие кадры со съемочных площадок.

Во время церемонии звучала живая музыка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РСФСР Никита Михалков снялся в двух картинах Балбанова – «Мне не больно» и «Жмурки».

- Есть мастера, профессионалы, которые знают, как строить кадр, умеют работать с актерами. Это большие художники, их фильмы живут долго, и работать с ними — в радость. А есть самородки. Вот как он работал? Хрен его знает. Я у него снимался — закрытый, не раскрывающийся, всё время наблюдающий, - сказал Никита Михалков. - Он создавал атмосферу, которая как-то сама собой превращалась в высказывание. Это человек, который говорил Богом данным ему языком.

Никита Михалков на открытии памятника Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также приехали актеры Леонид Бичевин и Алексей Чадов. Оба артиста попали в картины Алексея Октябриновича в начале своего творческого пути – и сразу на серьезные роли. Бичевин в 23 года снялся в «Грузе-200», а спустя год режиссер взял актера на главную роль в фильм «Морфий». Алексей Чадов сыграл свою дебютную роль в фильме «Война». Тогда ему было 19 лет.

Леонид Бичевин играл главную роль в фильме "Морфий" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я помню сложнейший эпизод в фильме «Война». Во время съемок одной из сцен на реке пошел град. Казалось, стоило бы отложить съемки, но Леша был не из тех художников. Он отснял эпизод, и теперь мы видим на экранах те прекрасные кадры. Для меня Леша - мастер. Он взял меня в кино студентом, мальчишкой, - поделился Алексей Чадов.

Алексей Чадов впервые снялся у режиссера в фильме "Война" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С визитом в Екатеринбург также прибыл помощник президента Владимир Мединский. После своей речи, он презентовал новый учебник по обществознанию для десятиклассников. На его страницах, в разделе «Культура» есть глава про Алексея Октябриновича. Наполнение нового учебника редактировал Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Они появятся на столах школьников уже осенью 2026 года.

В новом учебнике по обществознанию будет глава про Балабанова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На открытие памятника также приехали и члены семьи режиссера - бывшая супруга Ирина и старший сын Федор, который сегодня проводит в Санкт-Петербурге экскурсии по «балабановским» местам. Глядя на замершую в металле фигуру, сын не скрывал эмоций.

Федор Балабанов проводит экскурсии по Санкт-Петербургу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Памятник похож на него. Главное, чтобы и душа была папина, - тихо сказал Федор Балабанов. – Папа наконец-то вернулся домой.

Памятник режиссеру установили возле Дворца молодежи. Место было выбрано не случайно рядом и роддом, в котором он родился, и школа, где учился, и дом, где жил будущий режиссер.

Многие горожане пришли на концерт Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Открытие памятника завершилось концертом от Сергея Бобунца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Печатная машинка, на которой работал Алексей Балабанов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитое стихотворение, которое читал Данила Багров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фургон создавали под Первоуральском Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП