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НовостиОбщество13 июля 2026 3:22

В Пышме после подтопления организовали вакцинацию жителей от гепатита А

В Пышминском МО ввели режим ЧС из-за подтопления
Никита ПРИХОДЬКО
В зоне подтопления оказались пять населенных пунктов. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В зоне подтопления оказались пять населенных пунктов. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Пышминском муниципальном округе для жителей, чьи дома подтопило из-за паводка, организовали вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщили в местной администрации.

- В целях профилактики распространения вируса гепатита А, жителям домов, подвергшихся затоплению, рекомендуется обратиться в Пышминскую центральную районную больницу для прохождения вакцинации против указанного заболевания, - пояснили в администрации.

Сейчас на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались поселок Пышма, села Печеркино и Пульниково, а также деревни Холкина и Катарач.

Жителей, которые были вынуждены временно покинуть свои дома, просят не беспокоится о сохранности имущества, так как на месте будут патрулировать сотрудники местной полиции.

Напомним, что из-за паводка в Пышме ввели ограничения для транспорта.