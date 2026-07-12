В свердловском поселке ввели ограничения для транспорта

Ситуация в поселке Пышма. Фото: ГАИ

В поселке Пышма ввели новые ограничения для транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Всему виной паводки из-за регулярных и сильных дождей.

- В связи с подтоплением дорожного полотна ограничено движение транспортных средств на улицах Ленина, Сушинских, Лизы Чайкиной, а также в переулке Речной. Объезд организован по прилегающим улицам, - рассказали в ГАИ.

На месте дежурят экипажи ДПС, а также установлены временные дорожные знаки. Это не единственное ограничение для автомобилей, которое действует на данный момент в регионе.

Например, в Талицком районе по-прежнему перекрыт участок Тюменского тракта. Водителей направляют в объезд через Ирбит и Камышлов. В ряде населенных пунктов ситуация с подтоплением начинает улучшаться. Полностью ознакомиться с информацией об ограничениях движения можно здесь.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Ирбитском районе. Здесь введен режим ЧС, из зоны подтопления эвакуируют местных жителей. В пункте временного размещения находятся 30 человек, сообщали ранее в Департаменте информационной политики.

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