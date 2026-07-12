В Свердловской области часть дорог закрыты из-за подтоплений

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали о ситуации на дорогах в регионе. Последствия паводков продолжают ликвидировать, поэтому часть трасс остается закрытой. Некоторые дорогие уже открыли для автомобилистов. Например, сняты ограничения на Серовском тракте в Невьянском районе.
Однако во многих районах и населенных пунктах движение ограничено. В Байкаловском районе закрыт проезд по Советской улице в деревне Шаламы, объезд отсутствует, предупреждают в ГАИ.
В Артемовском районе на 18-м километре трассы «Артемовский – Арамашево» в районе деревни Бучино закрыт проезд. Объехать можно по дороге «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».
В Алапаевском районе разрушен мост через реку Шайтанка. Из-за этого нельзя проехать по дороге «Арамашево – Косякова». Объезд возможен также через Режевской тракт.
В Талицком районе по-прежнему закрыт участок Тюменского тракта в оба направления для всех видов транспорта. Ограничения введены с 195 по 206-й километр. Объезд возможен через Ирбит и Камышлов.
Кроме того, закрыт проезд по мосту и проезжей части через реку Юрмыч вблизи деревни Вазова. Попасть в деревню Кокуй также временно не получится.
В Пышминском районе автомобилистам нельзя проехать на участках в деревне Катарач и в близи села Печеркино и деревни Пульниково. На всех дорогах, где действуют ограничения, работают экипажи ДПС. Дополнительные наряды ведут патруль прилегающей территории.
Напомним, из-за серьезных паводков в Ирбитском районе введен режим ЧС. Местных жителей эвакуируют из зоны подтопления. 30 человек находятся в пункте временного размещения.
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