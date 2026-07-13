После гибели полуторогодовалого малыша в Красноуфимске возбуждено уголовное дело

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства трагедии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуфимске после гибели полуторогодовалого малыша возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Напомним, трагедия произошла днем 11 июля 2026 года. Ребенок выпал из окна дома по улице Малой Луговой. С травмами мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

- По делу выполняется комплекс процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств трагедии. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, - рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, семья мальчика состоит из четверых малолетних детей, на учете ПДН не состояла. Мама ребят ранее не была судима и не привлекалась к административной ответственности.

- Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося, - отметил полковник Горелых.

В полиции и СК напоминают, что москитная сетка не защищает детей от падения. Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять малолетних без присмотра в помещении с открытым окном или балконом.