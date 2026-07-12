В Красноуфимске полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

Трагедия произошла 11 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Красноуфимск Свердловской области 11 июля произошла трагедия. Полуторагодовалый малыш выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Малая Луговая.

Врачи Красноуфимской районной больницы пытались спасти ребенка, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными, малыш скончался. Об этом сообщили в городской администрации.

- В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Администрация городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщили в мэрии Красноуфимска.

Предположительно, родители ребенка оставили окно открытым, на нем не было специальных блокираторов. В администрации напомнили родителям маленьких детей о том, что оставлять их без присмотра в комнате с открытым окном нельзя даже на одну минуту. Даже наличие москитной сетки не является гарантией безопасности. Сетки не выдерживают веса ребенка.

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