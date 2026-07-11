Завершены поиски девушки, сбежавшей из дома вместе с маленьким сыном

Анастасия не в первый раз сбегает из дома. Фото: полиция Полевского

В Полевском завершились поиски сбежавшей из дома 19-летней Анастасии Медведевой и ее маленького сына. Накануне девушка сбежала из дома, прихватив малыша в люльке. Благодаря усилиям полиции, Анастасию обнаружили в Екатеринбурге. Ей и полугодовалому малышу ничего не угрожает.

– Прохожие обнаружившие девушку отвели ее в центр поддержки для женщин «Мария». Жизни и здоровью матери и сыну ничего не угрожает. Сегодня их вернут домой в Полевской, – сообщили в местной полиции.

С собой девушка забрала полугодовалого сына Видео: ОМВД России «Полевской»

Анастасия Медведева ранее уже уходила дома. Тогда это произошло в ночь на 1 июня.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru