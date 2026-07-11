Завершены поиски девушки, сбежавшей из дома вместе с маленьким сыном

В Полевском завершились поиски сбежавшей из дома 19-летней Анастасии Медведевой и ее маленького сына. Накануне девушка сбежала из дома, прихватив малыша в люльке. Благодаря усилиям полиции, Анастасию обнаружили в Екатеринбурге. Ей и полугодовалому малышу ничего не угрожает.
– Прохожие обнаружившие девушку отвели ее в центр поддержки для женщин «Мария». Жизни и здоровью матери и сыну ничего не угрожает. Сегодня их вернут домой в Полевской, – сообщили в местной полиции.
Видео: ОМВД России «Полевской»
Анастасия Медведева ранее уже уходила дома. Тогда это произошло в ночь на 1 июня.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru