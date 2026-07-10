Девушка ночью ушла из дома, забрав с собой полугодовалого сына. Фото: ОМВД России «Полевской»

В Полевском развернули поиски 19-летней Медведевой Анастасии, которая ночью 10 июля ушла из дома и не вернулась. С собой мать забрала полугодовалую сына. Мальчик лежал в черной автолюльке.

- Около 01:00 ушла из дома по адресу: улица Горького, 1А-32, и до настоящего времени не вернулась, - сообщили в пресс-службе ОМВД России «Полевской».

С собой девушка забрала полугодовалого сына Видео: ОМВД России «Полевской»

Сейчас на поиски девушки с ребенком ориентирован весь личный состав местной полиции. Отмечается, что Анастасия является инвалидом II группы, в связи с чем она может нуждаться в помощи.

На поиски девушки с ребенком ориентирован весь личный состав местной полиции. Фото: ОМВД России «Полевской»

Согласно ориентировке, рост Анастасии составляет около 156 сантиметров, телосложение среднее. У нее темные волосы ниже плеч. На момент пропажи была одета в светлые штаны и кофту в полоску, а также белые кеды. С собой у девушки был белый рюкзак.

Анастасия Медведева ранее уже уходила дома. Тогда это произошло в ночь на 1 июня. К счастью, девушку удалось найти.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону дежурной части: 8 (343) 504-09-91 или позвоните по единому номеру 112.