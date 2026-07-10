В Режевском районе отдыхающих санатория эвакуировали из-за разлива реки

Река вышла из берегов и подтопила территорию санатория Фото: читатель «КП».

В Режевском районе часть отдыхающих санатория «Липовка» эвакуировали из-за разлива реки. Из деревянных домиков в другой корпус учреждения переселили как минимум 10 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала одна из отдыхающих.

- Из-за сильных ливней река вышла из берегов, затопило летний сад. Вода подошла к деревянным домикам, в которых размещалась часть отдыхающих, - рассказала «КП-Екатеринбург» женщина.

В Режевском районе подтопило санаторий Видео: читатель «КП»

В администрации Режевского района ранее предупреждали, что из-за обильных осадков в зоне подтопления могут оказаться несколько территорий.

- В связи с прогнозируемым аномальным количеством осадков информируем о возможном подтоплении отдельных территорий. Просим принять меры по снижению ущерба домохозяйствам, - пояснили в администрации.

Однако о том, какие меры предпринимаются местными властями для устранения последствий разлива реки, пока не сообщается.

Напомним, что в Ирбите остаются подтопленными 166 приусадебных участков. Эвакуированы были 33 человека.