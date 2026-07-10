В Ирбите снизился уровень воды в реке Ница

Подтоплены 166 приусадебных участков. Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите за последние сутки на 6 сантиметров снизился уровень воды в реке Ница. Теперь он составляет 721 сантиметр. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами, - пояснили в департаменте.

По последним данным, из зоны подтопления эвакуированы 33 жителя, в том числе 15 детей. Из них 28 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения.

В Ирбитском муниципальном округе подтоплены 42 приусадебных участка в 11 населенных пунктах.

В Байкаловском районе ситуация с уровнем воды в реке Ница несколько иная: за прошедшие он поднялся на 8 сантиметров, составив 797 сантиметров. На территории муниципалитета организованы паромные и лодочные переправы.