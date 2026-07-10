Главный нарколог УрФО: Свердловская область не самый пьющий регион

Свердловская область находится на 14 месте по потреблению алкоголя среди регионов России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный опроверг информацию о том, что Свердловская область лидирует по потреблению алкоголя. Напомним, что ранее РИА Новости опубликовали рейтинг, в котором указано, что в среднем один местный житель потребляет 9,98 литра алкоголя в год.

Антон Поддубный со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики сообщил, что на самом деле Свердловская область находится на 14 месте по потреблению алкоголя среди регионов России.

Исходя из официальной статистики, наибольшее количество алкоголя потребляют жители Ямало-Ненецкого автономного округа – здесь на одного человека приходится 17,53 литра выпитого спиртного.

– Ни о каком «абсолютном лидерстве», которое нам так щедро приписали, речи не идет. Безусловно, утверждение «Урал ушел в беспробудный запой» звучит гораздо громче, чем скучная правда о том, что мы находимся в середине второй десятки, – написал главный нарколог УрФО в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что хоть Свердловская область и не является лидером, показатель остается высоким, и над снижением потребления алкоголя необходимо работать.