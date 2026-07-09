Свердловская область лидирует по потреблению алкоголя

Свердловская область - лидер по потреблению алкоголя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область стала лидером по потреблению алкоголя. В среднем один местный житель выпивает 9,98 литра алкоголя в год. Это следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики.

При этом потребление алкоголя в России в целом снизилось до исторического минимума. С начала года показатель сократился на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения. Последний раз такой низкий показатель был отмечен в почти 30 лет назад – в 1997-1998 годах.

Самый низкий показатель потребления алкоголя отмечен на Северном Кавказе. В Чечне за год было выпито всего 0,02 литра алкоголя на человека, в Ингушетии – 0,62 литра, а в Дагестане – 0,9 литра.

Москвичи в среднем за год выпивают 4,6 литра алкоголя, а житель Санкт-Петербурга – 5,6 литра. Помимо Свердловской области лидирующие строчки рейтинга занимает Новосибирская область с показателем 7,7 литра и Татарстан – 9,47 литра.