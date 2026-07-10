Главе СКР доложат о секте «Империя гусей», чьей жертвой стала юная свердловчанка

Секта прикрывалась фанатским сообществом, ее создатели шантажировали детей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр бастрыкин проконтролирует ход расследования уголовного дело о секте «Империя гусей», жертвой которой стала девочка из Екатеринбурга. От их действий также пострадали дети из других регионов страны.

Создателей сообщества обвиняют в совращении несовершеннолетних. Дело получило широкую огласку благодаря освещению ее в СМИ. Также дело осветила глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и лидер движения «Сдай педофила» и юрист Анна Левченко. По их данным, жертв заставляли изготавливать порнографические материалы.

– Следственными органами ГСУ СК России по Московской области и СК России по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Глава СКР поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву, а также и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклады о ходе расследования уголовных дел.