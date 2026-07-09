Девочка из Екатеринбурга стала жертвой сообщества «Империя гусей»

В полицию, СК и Генпрокуратуру были направлены обращения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Создателей сообщества «Империя гусей» обвиняют в совращении подростков. Несовершеннолетних угрозами и шантажом заставляли самостоятельно изготавливать порнографические материалы. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По ее словам, на текущий момент известно о 24 пострадавших из 12 регионов, включая Свердловскую область.

- Затягивали детей в сетку очень просто – создали ресурсы в соцсетях, где публиковали песни, переводы музыкальных композиций, посты с интересными для молодежи темами. Подросткам предлагали общаться в непринужденной обстановке, - написала Екатерина Мизулина в своих соцсетях.

По данным Екатерины Мизулиной, создатели сообщества проживают в Подмосковье. А детскую порнографию они продавали в Латвию и Эстонию.

Как рассказала лидер движения «Сдай педофила» и юрист Анна Левченко, одной из пострадавших стала юная жительница Екатеринбурга.

- Вчера разговаривала с одной из потерпевших, которая писала заявление в Екатеринбурге. Ее вызвали на опрос, а сразу после нее вызвали ее мать, которая и отправила эту девочку к одному из создателей сообщества, когда той было 12. Девушке пришлось в целях собственной безопасности уйти из дома, - написала в своем telegram-канале Анна Левченко.

Правозащитниками были направлены обращения в Генпрокуратуру, МВД и СК с просьбой принять меры по защите несовершеннолетних.