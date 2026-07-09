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НовостиОбщество9 июля 2026 18:52

Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца

В Екатеринбурге из-за строительства теплосетей перекроют улицу Рябинина
Никита ПРИХОДЬКО
На улице Рябинина перекроют два участка в районе жилых домов

На улице Рябинина перекроют два участка в районе жилых домов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на полтора месяца ограничат движение на двух участках: в районе дома №42 по улице Рябинина и №46/3 по улице Академика Парина. Причиной стало строительство теплосетей. Ограничения будут действовать с 15 июля по 31 августа 2026 года.

- На это время движение транспорта будет организовано по улицам Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Академика Парина, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Перекрытие также повлечет за собой изменения маршрутов пяти автобусов: № 46, 52, 55, 62, 93. Информацию о том, какой будет их схема движения на время ограничений, мэрия сообщит позже.

Жителей Екатеринбурга попросили с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.

Напомним, что с 27 июля по 30 августа также будет ограничено движение на участке переулка Коломенский.